Nedělej Zagorku? Krásný pocit, dostat se i do slovníku češtiny, říká Zagorová

Hana Zagorová v Rozstřelu odpověděla i na to, jaké to je vstoupit do Slovníku češtiny 2.0, a to díky výzaru: nedělej Zagorku.

video: iDNES.cz