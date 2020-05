VIDEO: Baťovu pojízdnou kancelář lze vidět 3D brýlemi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když se na karosáře Josefa Sodomku obrátil podnikatel Jan Antonín Baťa, zda by jeho fordku nepředělal na pojízdnou kancelář, kde by mohl pracovat i přespávat, byla to pro vysokomýtskou firmu výzva, se kterou se chtěl Sodomka důstojně poprat. Exemplář se nedochoval, ale přesto je možné si atypické auto nyní nově prohlédnout.

video: Super Six