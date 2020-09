VIDEO: Nehajte kravinu, nabádal Stanjura ministryni. Bránila pokutu za účtenku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nehajte kravinu, nabádal Stanjura ministryni. Bránila pokutu za účtenku

Kvůli pokutě 5 tisíc korun, kterou dostal podnikatel za to, že vystavil jednu souhrnnou účtenku za celý stůl, se dopoledne ve Sněmovně opoziční poslanci přeli s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou. „Tak to nehajte, takovou kravinu, to se nedá hájit,“ řekl ministryni předseda poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura.

video: PSP ČR