Muž na Mělnicku nepřežil náraz auta do stromu

Domácí
Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.
