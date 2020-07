VIDEO: Převrácený kamion blokoval vjezd do Zlíchovského tunelu v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Převrácený kamion blokoval vjezd do Zlíchovského tunelu v Praze

Vjezd do Zlíchovského tunelu v Praze směrem do centra byl ráno tři hodiny uzavřený. Důvodem byla nehoda kamionu, který se před čtvrtou hodinou převrátil na bok a zůstal ležet před tunelem. Kamion narazil do svodidel na Strakonické a bránil vjezdu do tunelu směrem na Smíchov, uvedla policie.

video: iDNES.tv