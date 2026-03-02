Řidič u Kostelce nad Černými lesy sjel do příkopu, na místě zemřel
2. 3. 2026 9:42 Domácí
Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil. Přesnou příčinu nehody policie vyšetřuje. V místě je zaveden kyvadlový provoz.
01:07
