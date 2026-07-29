Kamion po nehodě blokuje Barrandovský most, doprava kolabuje
29. 7. 2026 13:52 Domácí
Srážka kamionu s osobním autem komplikuje ve středu odpoledne provoz na Barrandovském mostě. Na místě podle reportéra iDNES.cz kolabuje doprava. Podle jeho zjištění jsou kvůli nehodě neprůjezdné dva ze čtyř pruhů. Řidiči by se podle doporučení policie měli místu vyhnout.
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