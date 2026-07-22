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Nehoda na D1 uzavřela dálnici. Pět lidí se zranilo, zasahoval vrtulník

Domácí
Na dálnici D1 se střetlo osobní auto s dodávkou. Podle prvotních informací utrpělo zranění pět lidí, na místě zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Dálnice zůstává uzavřená a kolony sahají téměř až k Rousínovu. Řidiči musí počítat se zdržením i na okolních silnicích.
video: X / @PolicieCZ
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