Nehoda na D1 uzavřela dálnici. Pět lidí se zranilo, zasahoval vrtulník
22. 7. 2026 18:20 Domácí
Na dálnici D1 se střetlo osobní auto s dodávkou. Podle prvotních informací utrpělo zranění pět lidí, na místě zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Dálnice zůstává uzavřená a kolony sahají téměř až k Rousínovu. Řidiči musí počítat se zdržením i na okolních silnicích.
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Nehoda na D1 uzavřela dálnici. Pět lidí se zranilo, zasahoval vrtulník
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