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Nehoda dvou kamionů částečně uzavřela Pražský okruh u Lochkovského mostu

Domácí
Pražský okruh (D0) ve směru na letiště a dálnici D5 je u Lochkovského mostu částečně neprůjezdný. Důvodem je vážná dopravní nehoda dvou nákladních automobilů. Před místem nehody se tvoří kolona aut.
video: iDNES.tv
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