Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hřib chce přerušit schůzi, dokud se Turek nedostaví do Sněmovny

Domácí
„Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Tento člověk nemá ve funkci co dělat. Filip Turek by měl okamžitě složit poslanecký mandát a odstoupit z funkce vládního zmocněnce,“ uvedl Zdeněk Hřib. Navrhl přerušit schůzi Sněmovny, dokud se Turek nedostaví na jednání, nebo do chvíle, než se vzdá mandátu.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

Bagry hyzdí Jeseníky, chystá se velká rekonstrukce chodníků
Domácí
14. 7. 2026 18:00
01:22

Akrobatická letadla, tisíce vojáků. Paříž slavila dobytí Bastily
Zahraniční
14. 7. 2026 17:16
01:09

Cenu dálniční známky zastropujeme a nebudeme ji zvyšovat, řekl Okamura
Domácí
14. 7. 2026 17:00
03:00

Hřib chce přerušit schůzi, dokud se Turek nedostaví do Sněmovny
Domácí
14. 7. 2026 16:58
00:35

Ukrajinský parlament přijal rezignaci premiérky. Jednání přerušil letecký poplach
Zahraniční
14. 7. 2026 16:46
00:31

V Německu padaly kroupy o velikosti tenisových míčků
Zahraniční
14. 7. 2026 16:08
00:59

Projeli jsme trasu těsně před Turkovou nehodou
Domácí
14. 7. 2026 16:04
04:10

Zpěvačka Audrey Nuna vystoupí na Colours of Ostrava
Společnost
14. 7. 2026 15:50
00:23

Záběr z městských kamer ukazuje Turkovu jízdu před nehodou
Domácí
14. 7. 2026 15:40
02:27

Okamžitě složte mandát, vyzvala poslankyně Turka. Chce také, aby ho Babiš odvolal
Domácí
14. 7. 2026 15:28
01:12

Ghost Justice: Veďte elitní operativce proti bezohledným kartelům
Domácí
14. 7. 2026 15:00
01:12

Ujížděl 200kilometrovou rychlostí, skončil v betonových svodidlech
Krimi
14. 7. 2026 14:52
00:48

Na festivalu v Pamploně zranili býci při tradičním běhu dva účastníky
Zahraniční
14. 7. 2026 14:20
01:13

Konec sinic? Žďár chystá nové venkovní koupání
Domácí
14. 7. 2026 14:08
00:55

Trump nechává na jižním trávníku Bílého domu vybudovat nový heliport
Zahraniční
14. 7. 2026 14:04
01:09

Hádka o cenu dálniční známky. Děláte díru do rozpočtu, vyčetl koalici Kupka
Domácí
14. 7. 2026 13:48
01:02

Hasiči šestým dnem likvidují požár ve Zlíně, sutiny stále doutnají
Domácí
14. 7. 2026 13:48
01:00

Kubík z Mrskles se vrátil po devíti měsících z USA
Domácí
14. 7. 2026 13:02
01:13

Jurečka vyzval Babiše, aby zveřejnil svůj projev na summitu NATO v Ankaře
Domácí
14. 7. 2026 12:34
01:22

Požár lesa u Paříže zničil na 1300 hektarů, dva lidé byli zadrženi
Zahraniční
14. 7. 2026 12:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.