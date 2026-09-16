Na Nymbursku řidička narazila do stromu, nehodu nepřežila
16. 9. 2026 21:16 Domácí
Záchranné složky zasahovaly ve středu po 17. hodině odpoledne u obce Krchleby na Nymbursku u tragické dopravní nehody. Řidička osobního automobilu tam sjela ze silnice a narazila do stromu. Na místě zemřela.
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Na Nymbursku řidička narazila do stromu, nehodu nepřežila
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