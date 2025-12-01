Na pražském Spořilově se srazila dvě nákladní auta

Doprava na pražském Spořilově je omezená v důsledku dopravní nehody. Na místě se srazila dvě nákladní vozidla a dodávka. Zjištěna jsou v tuto chvíli zranění u jednoho z účastníku. Na místo dorazili složky IZS.
