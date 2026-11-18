Auto v pražských Stodůlkách srazilo ženu na přechodu, zraněním podlehla
18. 11. 2026 21:18 Domácí
Ke smrtelné nehodě došlo ve středu večer v ulici Jeremiášova na Praze 13 ve Stodůlkách. Na místě zasahovala policie i posádky záchranné služby. Žena svým zraněním podlehla.
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Auto v pražských Stodůlkách srazilo ženu na přechodu, zraněním podlehla
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