Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokuje dva jízdní pruhy, zbylé dva jsou průjezdné. Řidič se nezranil. Tvoří se kolony, omezení má podle ŘSD trvat tři hodiny.
video: iDNES.tv
