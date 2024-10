VIDEO: K nehodě u Říčan letěl záchranářský vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na silnici 313 u obce Říčany okres Praha-východ havaroval osobní automobil tovární značky BMW. Po nárazu do stromu se přetočil přes střechu a skončil na boku. Při nehodě došlo ke zranění. Na místě zasahují složky IZS. Řidič byl letecky transportován do Vinohradské nemocnice. Silnice byla uzavřena. Odhadovaný čas uzavírky je do 20:20.

video: iDNES.tv