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U Lidic se srazily dva linkové autobusy, sedmnáct zraněných

Domácí
U Lidic na Kladensku se ve středu ráno srazily dva autobusy. Podle prvních informací je zraněno sedmnáct lidí, jedna žena má středně těžké zranění. Silnice je uzavřena, cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu.
video: iDNES.tv
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