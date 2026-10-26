Vidím. Slyším. Jdu. ROPID novou kampaní učí teenagery v Praze bezpečně přecházet ulici
26. 10. 2026 12:48 Domácí
Pražský organizátor dopravy ROPID spustil preventivní kampaň s názvem „3 sekundy… to je easy!“, která cílí na mladé lidi ve věku 11 až 19 let. Reaguje tak na vzrůstající trend chodců, kteří kvůli sledování mobilu nebo poslechu hudby ve sluchátkách riskují život v městském provozu. Projekt za 13,5 milionu korun zapojí do ulic speciálně polepenou tramvaj a prostřednictvím her či sociálních sítí se pokusí u teenagerů vybudovat jednoduchý třívteřinový návyk před každým vstupem do vozovky.
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