Nejdelší lanovka v Česku projde velkou opravou

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, zahrne modernizaci obou stanic. Práce mají trvat zhruba rok.
video: iDNES.tv
11. 11. 2025 6:36
