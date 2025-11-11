Nejdelší lanovka v Česku projde velkou opravou
11. 11. 2025 6:36 Domácí
Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, zahrne modernizaci obou stanic. Práce mají trvat zhruba rok.
