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Nejdražší známka světa. Jednocentová Britská Guyana Magenta je v Praze

Domácí
Nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, známá také jako Britská Guyana, je k vidění jednom ze sálů pražského Obecního domu v Praze. V aukci v roce 2014 byla prodána za rekordních 9,5 milionu dolarů (tehdy přibližně 192,5 milionu Kč) a její hodnota se dnes šplhá ke čtvrt miliardě korun. Často se jí přezdívá „známkařská Mona Lisa“.
video: iDNES.tv
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