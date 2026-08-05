Nejen led a posilovna, ale i rotoped. Hokejisté podstoupili fyzické testy
5. 8. 2026 20:00 Domácí
Kromě speciálních testů pro sportovce je součástí předsezonní prohlídky taky běžná kontrola. Redakce iDNES mapovala celý proces.
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Nejen led a posilovna, ale i rotoped. Hokejisté podstoupili fyzické testy
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