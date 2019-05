VIDEO: Nejlepší český řidič kamionu pojde do Švédska bojovat o 100 tisíc eur Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejlepší český řidič kamionu pojde do Švédska bojovat o 100 tisíc eur

Do soutěže českého národního finále „Scania Driver Competitions“ o nejlepšího řidiče kamionů 2019 se na začátku přihlásilo 1400 šoférů. Do závěrečného finále, které se konalo v Modleticích, už postoupilo jen čtrnáct nejlepších. Vítězem a postupujícím na evropský šampionát do Švédska se stal Tomáš Plášil.

video: iDNES.cz, Scania