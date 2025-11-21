Nejmodernější onkologická léčby bude k dispozici i pacientům na Šumpersku

Domácí
Šumperská nemocnice ve čtvrtek 20. 11. 2025 slavostně otevřela nové onkologické centrum. Pacineti zde dostanou i biologickou léčbu, nebudou tak muset trávit hodiny cestováním do Olomouce.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:45

Nejmodernější onkologická léčby bude k dispozici i pacientům na Šumpersku
Domácí
21. 11. 2025 6:30
01:10

Opavští archiváři hledají klíč k šifře policejního telegramu
Domácí
21. 11. 2025 6:26
00:52

OnePlus 15 přichází s novým designem
Technika
21. 11. 2025 0:06
01:45

Pohárové Lamborghini Temerario je na světě. Závodit začne za rok, první kusy zamíří do Česka
Technika
21. 11. 2025 0:06
41:57

NA KAFI: Volat na krizovou linku, když už nemůžete, je pozdě, míní terapeutka
Domácí
21. 11. 2025 0:06
02:15

Čím na zahradě nahradit podzimní i jarní rytí? Zahradnice Lenka Eywa radí
Lifestyle
21. 11. 2025 0:06
01:44

S armádou cvičili obranu ropných skladů
Domácí
20. 11. 2025 21:00
01:00

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány své vlády
Domácí
20. 11. 2025 20:10
12:00

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto
Domácí
20. 11. 2025 20:00
01:02

Naked Warm Up: Krize středního věku přichází až kolem padesátky
Společnost
20. 11. 2025 17:36
00:42

Horníci na Karvinsku těží poslední uhlí, na konci ledna končí
Domácí
20. 11. 2025 17:14
00:28

Lidem z Lužánek došla trpělivost. Sbírají hlasy, aby donutili Brno opravit záchody
Domácí
20. 11. 2025 16:26
00:36

Nový kruhový objezd pomůže Jižním Svahům. Lidem se zdá malý
Domácí
20. 11. 2025 15:48
01:22

Chladné počasí stavbu dálnice nezbrzdí. Stihneme to, hlásí silničáři
Domácí
20. 11. 2025 15:46
02:17

Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka
Domácí
20. 11. 2025 15:42
00:51

Radko Gudas vstřelil proti Bostonu první gól v sezoně
Sport
20. 11. 2025 15:40
01:26

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle
Společnost
20. 11. 2025 15:36
01:11

Čínské námořnictvo provedlo první ostré cvičení na letadlové lodi Fu-ťien
Zahraniční
20. 11. 2025 15:08
01:21

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci
Krimi
20. 11. 2025 15:00
01:13

V plzeňské zoo se narodila mláďata varana modrého
Domácí
20. 11. 2025 14:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.