Nejstarší listinu v Česku prý přinesl voják v botě

Schovanou v botě donesl voják z Itálie do českých zemí za první světové války vzácnou listinu z roku 994. Alespoň o tom hovoří legenda. Kopii, dokument, který je dnes vůbec nejstarším v České republice, mohou lidé spolu s dalšími vůbec poprvé vidět na výstavě v Brně, a to až do 9. března.

video: iDNES.cz