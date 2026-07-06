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Nejstaršímu pilotovi kluzáků v Česku je 93 let, stále létá

Domácí
Třiadevadesátiletý Brňan Gustav Vrbacký strávil skoro celý život v oblacích. Do letadla usedá nadále a je jakožto nejstarší a nejdéle sloužící pilot kluzáků držitel českého rekordu. Za svůj život strávil v kokpitu už téměř celý rok.
video: iDNES.tv
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