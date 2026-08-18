Největší bateriové úložiště v Česku je v provozu
18. 8. 2026 14:10 Domácí
Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol udržovat stabilitu české elektrizační soustavy, poskytovat podpůrné služby pro společnost ČEPS i pro obchodování na denním a vnitrodenním trhu s elektrickou energií.
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