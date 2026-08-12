Největší ciferník střední Evropy čeká obnova
12. 8. 2026 8:50 Domácí
Největším prosvětleným ciferníkem ve středí Evropě se dle Guinessovy knihy rekordů pyšní hodiny na mikulášském kostele ve Velkém Meziříčí. Jejich průměr činí 4,2 metru. Tato chlouba města se po několika desetiletích dočká kompletní obnovy. Chrám obmění i fasádu, která bude mít dokonce nové prvky.
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