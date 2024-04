VIDEO: Největší lanový most překlene Labe v červnu, začalo jeho vysouvání nad řeku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osmkrát je třeba vysunout most, který bude součástí severovýchodního obchvatu Pardubic, aby překlenul Labe. Stavbaři nyní začali vysouvat konstrukci nad cyklostezku a dál nad řeku. Most se přes ni dostane v červnu. Včera obří lanový most dostal do druhé poloviny vysouvání.

video: iDNES.cz