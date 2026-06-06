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Největší událost v historii diecéze. Blahořečí dva kněze popravené komunisty

Domácí
V Brně se v sobotu schází až 13 tisíc věřících, aby se zúčastnili události, která nemá obdoby. Odpolední mší vrcholí proces blahořečení dvou umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly.
video: iDNES.tv
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