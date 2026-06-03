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Nekompetentní Klempíř zůstane. Magyar je jen jiný Orbán, ale projde mu to, upozorňují komentátoři

Domácí
Záměr změnit financování veřejnoprávních médií je legitimní, ale postup je naprosto chaotický, shodli se komentátoři serveru Lidovky.cz v podcastu Staří bílí muži. Probrali i prodej části ČEZu. Nakonec se podívali do Maďarska, kde se premiér snaží odvolat prezidenta. „Rozdíl mezi panem Magyarem a panem Orbánem je menší, než si všichni asi myslíme,“ upozornil Martin Zvěřina.
video: Lidové noviny
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