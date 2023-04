VIDEO: Nekula: Žádné kontaminované obilí z Ukrajiny v Česku není Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nekula: Žádné kontaminované obilí z Ukrajiny v Česku není

Do České republiky nedorazilo žádné kontaminované obilí z Ukrajiny. Dnes to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula, podle kterého se každá dodávka pečlivě laboratorně kontroluje. Pokud by obsahovala zakázané látky, musela by být celá dodávka zlikvidována a nedostala by se tak ke spotřebiteli.

video: ČTK