Nelegální domovy pro seniory jsou časovanou bombou. Chybí 15 000 lůžek, varují experti
15. 9. 2026 10:00 Domácí | Lounge – pořad iDNES.tv
České domovy pro seniory praskají ve švech, čekací doby se běžně počítají na roky a po celém Česku se množí případy nelegálních ubytoven, které se vydávají za pobytová zařízení pro staré lidi. V pořadu iDNES Lounge o problému diskutovali zástupci ministerstva, soukromých poskytovatelů i investičních fondů.
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