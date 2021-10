VIDEO: Němcová: Babiš nezachránil Zemanovi život, jen zbaběle utekl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Němcová: Babiš nezachránil Zemanovi život, jen zbaběle utekl

Senátorka Miroslava Němcová si myslí, že Andrej Babiš při schůzce s prezidentem nebyl ten, kdo Miloši Zemanovi zachránil život. Pokud by to byl prý on, neutekl by zbaběle zadním vchodem. Naopak senátor Michael Canov je opačného názoru.

video: iDNES.tv