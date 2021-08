VIDEO: Německý prezident přijel vlakem do Prahy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Německý prezident přijel vlakem do Prahy

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve středu přijel do Prahy. Před odjezdem z Berlína přirovnal svou návštěvu Česka k cestě do minulosti. Vztahy Čechů a Němců nebyly podle něho vždy nejlepší. Do Prahy dorazil krátce po půl čtvrté vlakem na hlavní nádraží.

video: ČTK