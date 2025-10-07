Zatím Willík řádí, ale nemoc mu ničí svaly. Rodina shání peníze na genovou terapii
7. 10. 2025 9:26 Domácí
Pětiletý William od mala chodil po špičkách a lýtkové svaly měl jako kulturista. Před rokem mu lékaři potvrdili vzácné genetické onemocnění, které ho časem upoutá na vozík a zkrátí mu život. Hoch má nevyléčitelnou Duchennovu svalovou dystrofií. Zatímco s fyzioterapeutem Abdallahem Walweelem rehabilituje v ostravském centru Arcada, jeho rodina shání miliony na genovou terapii. Babička chlapce Šárka Paloučková, založila pro Willíka sbírku na platformě Donio. „Ubíhá nám čas. Za rok už bude na genovou léčbu pozdě,“ říká.
