Uškodil nám nepodařený rozchod s hnutím STAN, hodnotil Bělobrádek

I když se KDU-ČSL udržela nakonec v parlametu, poškodil je rozchod s hnutím STAN, s nimiž šli původně do voleb. Na druhou stranu ale kvitoval zásadovost strany, že nevstoupila do vlády s trestně stíhaným Andrej Babišem. Že nevstoupíme do vlády za každou cenu.

video: ČTK