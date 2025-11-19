Nepoznáte, zda je prezidentem Zeman či Pavel. Komentátoři řešili politiku i Knihu roku
19. 11. 2025 13:12 Domácí
Podcast Staří bílí muži navštívil speciální host - spisovatel a publicista Ondřej Neff. V úvodu prozradil, jaký má vztah ke knihám a spolu s komentátory Petrem Kamberským a Martinem Zvěřinou pozval diváky k hlasování v anketě Kniha roku. Během podcastu se však trojice dotkla i politiky, povolebního vyjednávání, fungování státu nebo stavu společnosti po sametové revoluci.
Nepoznáte, zda je prezidentem Zeman či Pavel. Komentátoři řešili politiku i Knihu roku
Domácí19. 11. 2025 13:12
