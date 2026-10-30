Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Neratov v Orlických horách má nové útulny

Domácí
V Orlických horách vyrostlo šest turistických útulen s noclehem zdarma. Ty nejoriginálnější jsou v Neratově. Turisté jsou z nové atrakce nadšeni. Střechu nad hlavou, koberec na podlaze i zavírací dvířka nabízejí dvě špičaté věžičky.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

Ceněná smuteční síň je definitivně zachráněná, k otevření zbývá poslední krok
Domácí
30. 10. 2026 14:36
00:55

Norsko vrací úder, ukázalo Trumpovy svoje nejkrásnější toalety
Zahraniční
30. 10. 2026 14:08
00:23

Nový relikviář svatého Václava vznikal v Turnově. Teď je k vidění v tamním muzeu
Domácí
30. 10. 2026 13:56
00:34

Neratov v Orlických horách má nové útulny
Domácí
30. 10. 2026 13:52
02:38

Práce nabírá na obrátkách, řekl Rajchl po jednání k Dozimetru
Domácí
30. 10. 2026 13:30
00:52

Prezident SAE ocenil pilota, který zmařil pokus o leteckou katastrofu
Zahraniční
30. 10. 2026 12:54
01:26

Oběti srážky vlaků jsou ze 27 zemí, ve Španělsku zemřel i jeden Čech
Zahraniční
30. 10. 2026 12:46
00:32

Halloween v Bílém domě: Děti v sovětské čepici a ruském kroji dostaly sladkosti od Trumpa
Zahraniční
30. 10. 2026 12:00
02:01

Jak správně postupovat při odstraňování plísní
Lifestyle
30. 10. 2026 11:36
00:58

Cisterna vjela před vlak. Chyběly jen vteřiny
Zahraniční
30. 10. 2026 11:26
01:31

Sen o domě na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení
Společnost
30. 10. 2026 10:38
00:37

Z nadějné sportovkyně sexy modelkou. Aleksandra předvádí dokonalé křivky
Společnost
30. 10. 2026 10:32
00:43

Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinerii. Nad komplexem stoupají sloupy kouře
Zahraniční
30. 10. 2026 10:28
00:41

Arménský parlament se proměnil v boxerský ring. Poslanci si vyměňovali rány, zasahovala ochranka
Zahraniční
30. 10. 2026 10:20
00:29

Karel III. křepčil na Bahamách na karnevalu
Zahraniční
30. 10. 2026 10:14
00:48

Přes milion Lego kostek a třináct měsíců práce
Domácí
30. 10. 2026 10:00
48:46

Co zpřístupní ceny bytů? Rychlejší výstavba a využití opuštěných areálů
Domácí
30. 10. 2026 10:00
00:22

Fronty na paliva ucpávají kruhovou křižovatku
Domácí
30. 10. 2026 9:28
01:37

Ukrajinské Olešky se evakuují. Odminování skončilo, do města míří 25 autobusů
Zahraniční
30. 10. 2026 9:10
00:28

Rusko s Evropou válčit nechce. Ale je připraveno, pohrozil Putin
Zahraniční
30. 10. 2026 7:14

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.