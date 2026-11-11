Neúčast vojáků na cvičení v Polsku není šťastná, řekl Pavel
11. 11. 2026 8:30 Domácí
Prezident Petr Pavel přijal premiéra Babiše (ANO). Jde o pravidelné a plánované setkání, na kterém se oba politici mají zabývat aktuální bezpečnostní situací ve světě i v Česku. Pavel před jednáním uvedl, že mu nepřijde šťastná neúčast českých vojáků na cvičení koalice ochotných v Polsku.
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