Nevídaná oprava mostu. Dělníci pracují jen v noci

Domácí
Opravu Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem provází další komplikace. Již měsíc stavaři pracují na konstrukci nad železniční tratí pouze několik hodin v noci. Termín dokončení se kvůli tomu prodlužuje. Ústecký kraj, který je investorem, dává situaci za vinu Správě železnic (SŽ). Ta to odmítá. Jádrem problému je výměna technologie, která má pracovníky chránit před elektrickým výbojem z trolejového vedení.
