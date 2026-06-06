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Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Domácí
Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla disciplína v autobusu, ve kterém psi museli najít volné sedadlo. Jako cestující posloužili plyšáci, kteří nejednoho psa zaujali více, než samotný závod.
video: iDNES.tv
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