VIDEO: Nezvaného hosta zbil majitel kasina baseballovou pálkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nezvaného hosta zbil majitel kasina baseballovou pálkou

Z pokusu o vraždu se u plzeňského krajského soudu zpovídá majitel kasina v Aši na Chebsku a z pokusu těžkého ublížení na zdraví jeho bývalý zaměstnanec, kteří napadli jiného muže, který se chtěl dostat do podniku. Poté, co nezvaný host upadl na zem, vzal šéf kasina kovovou baseballovou pálku a několikrát jej udeřil. Muže v bezvědomí záchranáři letecky transportovali do nemocnice.

video: iDNES.tv