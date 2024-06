VIDEO: Nikola Bartůšek vnímá migraci jako obrovský problém Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nikola Bartůšek vnímá migraci jako obrovský problém

„Myslím, že problém migrace je z velké části psychologický. Mluví se tu zhruba o tom, že každý rok dorazí na evropské hranice nějakých 400 tisíc lidí, kteří tady žádají o azyl nebo tu chtějí zůstat. V poměru půl miliardy Evropanů by se to zdálo jako zanedbatelné procento, média o tom ale poměrně hodně informují, takže je to významné téma, o kterém se v politice diskutuje,“ uvedl v pořadu Co na to vaše peněženka Mikuláš Peksa /PIRÁTI/. Nikola Bartůšek /PŘÍSAHA A MOTORISTÉ/ vnímá migraci jako obrovský problém, a to nejen pro Evropu, ale i pro Česko. Zdůraznila také, že nesouhlasí s tím, že by šlo o psychologický fenomén.

video: FTV Prima