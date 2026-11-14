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Noční honička u Liberce skončila střelbou

Domácí | KRIMI

Policisté v pátek večer pronásledovali řidičku škodovky, která v Liberci nereagovala na výzvu k zastavení a začala ujíždět. Do akce se zapojilo několik hlídek, které ženu zastavily až ve Stráži nad Nisou za použití služební zbraně a donucovacích prostředků. Během pronásledování se navíc srazila dvě policejní vozidla. Řidička následně odmítla test na alkohol i drogy.

video: iDNES.tv
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