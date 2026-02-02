Noční jízda tří aut na Polevském vrchu zničila běžkařskou trať

Domácí
Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. Řidiči, kteří běžkařskou trať v nočních hodinách poničili, následně nabídli pomoc při opravách.
video: Ski Polevsko
