Putinovy onuce! Na Noční vlky čekal na Olšanech dav odpůrců
8. 5. 2026 17:36 Domácí
Na pražských Olšanských hřbitovech probíhají pietní akty k výročí konce druhé světové války, které může vyostřit ještě příjezd zastánců ruských Nočních vlků. Na ten čekaly protestní skupiny. Jejich příjezd zaznamenal verbální útoky, podle policie se však situace obešla bez přímé konfrontace. Poprvé oslavy doprovázely spory o komunistické symboly, z nichž některé mohou být i přes okolnosti oslav problematické.
02:09
