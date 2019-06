VIDEO: Nosorožci se ve Dvoře Králové připravují na transport do Rwandy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nosorožci se ve Dvoře Králové připravují na transport do Rwandy

Safari park ve Dvoře Králové v neděli po měsících příprav vypraví pět nosorožců dvourohých do Rwandy. Bude to největší převoz těchto zvířat z Evropy do Afriky v historii. Mají pomoci s obnovou tamní populace zničené při krvavé genocidě v 90. letech. Náročný převoz potrvá třicet hodin.

video: iDNES.tv