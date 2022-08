VIDEO: Stát v nouzi omezí teplo i domácnostem, varuje ministr Síkela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V případě nedostatku plynu by stát přistoupil k omezení dodávek tepla do domácností, aby udržel v chodu klíčové složky průmyslu. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela před setkáním ministrů na zámku v Liblici na Mělnicku.

