Poslanci kývli na prodloužení nouzového stavu do 14. února, vládě opět pomohla KSČM. Před hlasováním šéf poslaneckého klubu Pavel Kováčik řekl, že tentokrát to už může být naposledy. Vláda chtěla nouzový stav o týden delší do 21. února.

