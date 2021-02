VIDEO: Nouzový stav v Česku skončí nejpozději 27. února Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nouzový stav v Česku skončí nejpozději 27. února

Sněmovna rozhodla o tom, že nouzový stav, který vláda vyhlásila na žádost hejtmanů do konce února, skončí nejpozději o den dříve, v sobotu 27. února. Může to být ale i dříve. A to ve chvíli, kdy vyjde ve Sbírce zákonů nový zákon o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19.

video: PSP ČR