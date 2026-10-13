Nová cyklostezka vede ze Stěžer na okraj Hradce Králové
13. 10. 2026 11:52 Domácí
Nová stezka ze Stěžer do Hradce Králové už slouží cyklistům i chodcům. Končí však zatím v polích na okraji města, chybí posledního půl kilometru. Dokončení bude záležet na tom, jak se vyvinou jednání o developerském projektu obchodní zóny Nová Zelená. Také další okrajové části Hradce dál čekají na bezpečné spojnice.
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